توقيف ارهابي خطير واسترجاع مسدس رشاش بعين قزام

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الاربعاء، بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، من توقيف ارهابي خطير واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربع دراجات نارية وثمانية أجهزة للكشف عن المعادن بالقطاع العملياتي لعين قزام، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار محاربة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 13 سبتمبر2017 بالقطاع العملياتي لعين قزام/ ن.ع.6، الإرهابي الخطير المدعو ز.عبد الله".

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بنفس القطاع "مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأربع (04) دراجات نارية وثمانية (08) أجهزة للكشف عن المعادن".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بيانها أن "هذه العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".