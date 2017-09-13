منتدى رؤساء المؤسسات يدعو لدعم السلطات العمومية لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، اليوم الاربعاء بالجزائر، أعضاء هذه الهيئة الى دعم السلطات العمومية لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن مبديا دعمه لمخطط عمل الحكومة.

و جاء هذا النداء خلال لقاء للمجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات ي حيث قال حداد " هذا اللقاء كان فرصة لي لإطلاق دعوة لأعضاء المنتدى للتجند و دعم السلطات العمومية لمواجهة الظرفية الاقتصادية الراهنة و تكثيف الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد " حسب تصريح حداد لصحافة عقب الاجتماع.

و تابع حداد قائلا "نساند الوزير الأول، أحمد أويحي، ووزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، و سنكون بجانبهم لتنمية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات خصوصا قطاعات المناجم و الصناعة و الزراعة" ..

كما كشف رئيس المنتدى أن الاجتماع تطرق أيضا الى العديد من النقاط من ضمنها ألية التمويل غير التقليدي المقترح من قبل الحكومة في مخطط عملها.

و في هذا الصدد، تم الاتفاق على تقديم مقترحات للحكومة حول هذا النوع من التمويل في الايام القادمة، حسب حداد.

و في رده على سؤال للصحافة حول مساهمة القطاع الخاص في مجال تمويل المشاريع دون الاعتماد على تمويل الدولة ، أوضح حداد أن المؤسسات لن تستطيع مواصلة التمويل عبر ودائعها الخاصة و القروض البنكية فقط.

و قال " نحن كصناعيين ومقاولين نتوقع عبر هذا التمويل غير التقليدي تنظيم صفوفنا و منح أنفسنا الوقت الملازم لإعادة بعث اعمالنا" .

للتذكير، يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي سيتم عرضه يوم الأحد المقبل من طرف الوزير الأول أحمد أويحي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، سلسلة من الاجراءات تهدف الى تحسين الحكامة المالية للبلاد و اللجوء استثنائيا و بشكل ظرفي الى التمويل غير التقليدي المخصص حصريا لاستثمار .

و سيوجه التمويل غير التقليدي على خصيصا لتمويل الاستثمار للدولة و ليس لتمويل نفقات التسيير.

و سيسمح توجيه هذا التمويل غير التقليدي بعقلانية بتلبية حاجيات التنمية البشرية و كذلك انجاز البنى التحتية و مرافقة حركية التطور و النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تم تناول، حسب ذات المسؤول، العديد من القضايا خلال اجتماع مغلق للمجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات من بينها الوضع الاقتصادي الراهن و حصيلة نشاط هذه المنظمة خلال السداسي الأول 2017 و كذا الاستعداد لعقد جمعيتها العامة المرتقبة شهر اكتوبر المقبل أضاف حداد..

كما تم التطرق الى الاستعدادات الجارية لعقد الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات و كذا التحضير لمعرض يجمع المؤسسات المنخرطة من أجل استحداث شراكات بينية.