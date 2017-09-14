تراجع الجزائر إلى المرتبة 62 حسب التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"

تراجعت الجزائر إلى المرتبة الـ 62 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الصادر هذا الخميس من طرف الهيئة العالمية للكرة المستديرة.

وجمع "الخضر" في رصيدهم 564 نقطة متأخرين بـ 14 مركز مقارنة بالترتيب السابق الصادر في شهر أوت.

وجاء هذا التراجع بعد خسارة المنتخب الجزائري أمام زامبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2018 المقرر إجراء نهائياتها بروسيا.

فعلى الصعيد الأفريقي، تحتل الجزائر المركز 11 وراء مصر (30عالميا- 815 نقطة) وتونس (31-776ن) و السنيغال (33-774 ن) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (42-709ن) و نيجيريا (44-696ن) و الكاميرون (45-689ن) و بوركينا فاسو (49-663ن) وغانا (52 - 646) وكوت ديفوار (54 - 637) والمغرب (56 - 635).

وعلى الصعيد العالمي، عاد المنتخب الألماني إلى صدارة الترتيب بعد أن خسرها في الشهر المنصرم لصالح البرازيل.

وأضحت المرتبة الثالثة من نصيب المنتخب البرتغالي بينما تراجعت الأرجنتين إلى المرتبة الرابعة.

والتغيير الآخر الذي طرأ على أصحاب المقدمة يتعلق بالمنتخب البلجيكي الذي تقدم بأربعة مراكز محتلا المرتبة الخامسة.

وسيصدر التصنيف الجديد للفيفا يوم 12 أكتوبر المقبل.

ترتيب العشر الأوائل:

1. ألمانيا (+1)

2. البرازيل (-1)

3. البرتغال (+3)

4. الأرجنتين (-1)

5. بلجيكا (+4)

6. بولونيا (-1)

7. سويسرا (-3)

8. فرنسا (+2)

9. الشيلي (-2)

10. كولومبيا (-2).