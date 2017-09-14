رسكلة النفايات توفر للإقتصاد الوطني أكثر من 38 مليار دينار سنويا

نظمت هذا الخميس الوكالة الوطنية لنفايات و بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ندوة صحفية تحضيرا للصالون الدولي لتثمين و رسكلة النفايات المقرر تنظيمه في 9 أكتوبر المقبل

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية كريم ومان "أن نشاط و إعادة تدوير و تثمين النفايات أصبح نشاطا إقتصاديا قادرا على توفير ما قيمته أكثرمن 38 مليار دينار في السنة و العمل على إستحداث الكثير من فرص العمل".

و أفاد ذات المسؤول أن "مهمة الوكالة هي تحفيز المواطنين على فرز و تثمين النفايات و الهدف منه هو تقليص إستيراد المادة الخام من الخارج و كذا خلق ثروة محلية و عديد مناصب الشغل المستدامة".

و يعد الصالون الدولي لإسترجاع و تثمين النفايات الصناعية فرصة لبحث سبل و طرق جديدة لتشجيع و ترقية هذا النوع من الإقتصاد البديل عن المحروقات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية