رسكلة النفايات توفر للإقتصاد الوطني أكثر من 38 مليار دينار سنويا

14/09/2017 - 15:12

 نظمت  هذا الخميس الوكالة الوطنية لنفايات و بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ندوة صحفية تحضيرا للصالون الدولي لتثمين و رسكلة النفايات المقرر تنظيمه في 9 أكتوبر المقبل

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية كريم ومان "أن نشاط و إعادة تدوير و تثمين النفايات أصبح نشاطا إقتصاديا قادرا على توفير ما قيمته أكثرمن 38 مليار دينار في السنة و العمل على إستحداث الكثير من فرص العمل".

و أفاد ذات المسؤول أن "مهمة الوكالة هي تحفيز المواطنين على فرز و تثمين النفايات و الهدف منه هو تقليص إستيراد المادة الخام من الخارج و كذا خلق ثروة محلية و عديد مناصب الشغل المستدامة".

و يعد الصالون الدولي لإسترجاع و تثمين النفايات الصناعية فرصة لبحث سبل و طرق جديدة  لتشجيع و ترقية هذا النوع من الإقتصاد البديل عن المحروقات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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