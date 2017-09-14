كعوان:يجب تكثيف آليات الاتصال "إلى أقصى حد ممكن" لإنجاح الانتخابات المحلية المقبلة

أكد وزير الاتصال جمال كعوان هذا الخميس بالجزائر العاصمة انه يجب تكثيف آليات الاتصال "إلى أقصى حد ممكن" خلال الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 23 نوفمبر بغية إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

و لدى تنصيبه للجنة الفرعية للاتصال للانتخابات المحلية وفقا لتوصيات اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات المحلية و تنظيمها يوم 7 سبتمبر 2017 أبرز وزير الاتصال ضرورة ان تقوم اللجنة الفرعية التي يترأسها بإعداد "برنامج عمل خاص بالتحضير لحملة تحسيس و اتصال تمتد على ثلاثة مراحل: الفترة ما قبل الحملة الانتخابية و فترة الحملة الانتخابية و ضمان تغطية الانتخابات يوم الاقتراع عبر كامل التراب الوطني".

و قال كعوان انه يجب تكثيف الاتصال "إلى اكبر حد ممكن لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام" موضحا انه "سيتم القيام بالتنسيق استراتيجي للاقتراحات الموافق عليها فيما يخص التجنيد الإعلامي لاسيما مع مجموع الهيئات".

و أوضح كعوان الذي استمع لممثلي الهيئات بشأن المسائل المتعلقة بملائمة الأحكام مع الواقع العملي ميدانيا أن اجتماع اللجنة الفرعية المقبل سيهدف علاوة عن التوصيات التي ستقدمها اللجنة الوطنية إلى بحث الإجراءات التنظيمية التي من شانها "توفير كافة الظروف المثلى بغية ضمان اتصال منسجم و فعال و أخلاقي يكون في مستوى هذا الاستحقاق الوطني الهام".