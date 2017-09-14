انطلاق أشغال منتدى المبدعين الأفارقة

انطلقت هذا الخميس بالجزائر العاصمة أشغال منتدى المبدعين الأفارقة الذي يضم كتاب السيناريو ومخرجين وموسيقيين من القارة السمراء.

ويمثل هذا اللقاء (الأول من نوعه في الجزائر) الذي حضره وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي نظمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والكونفيدرالية الدولية للمؤلفين والملحنين "فضاءً للحوار والتبادل بين المبدعين ومهنيي السينما والموسيقى".

وأبرز الوزير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن "الجزائر دولة ملتزمة بتكريس نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية مذكرا بالدستور الجزائري الذي يكرس الحق في الثقافة للجميع" كما أشار الوزير إلى أن تعزيز حماية حقوق المؤلف هو مبدأ تم تأكيده في مخطط عمل الحكومة المصادق عليه مؤخرا خلال مجلس الوزراء.

من جهته وصف المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسيني هذا اللقاء المخصص لحقوق المؤلف والمبدعين الأفريقيين المنظم لأول مرة في الجزائر ب"التاريخي".

أما المدير العام للكونفيدرالية الدولية لشركات المؤلفين والملحنين غادي شاي أورون فقد أكد أن هذه المنظمة التي تعد الجزائر عضوا بها تملك شبكة تضم 230 شركة تمثل 123 بلدا من بينها 36 من إفريقيا.

وأكد اورون أن الكونفيديرالية التي تضم 4 ملايين مبدع منخرط في مجالات الموسيقى والسينما والأدب تعمل على ترقية دور المبدعين في المجتمع مشيدا بالتعدد الثقافي في الجزائر التي تزخر بمبدعين في ميادين مختلفة مثل الموسيقار محمد الطاهر الفرقاني وايدير والشاب خالد والمخرج محمد لخضر حمينة وكذا احمد راشدي.

وشارك العديد من المبدعين من مختلف البلدان الإفريقية (المغرب تونس ناميبيا بوركينا فاسو) في هذا الملتقى مع مشاركة 40 مخرجا وممثلين عن منظمات جهوية من بينها الفيدرالية الأفريقية للمخرجين وعضو من الاتحاد الإفريقي وكذا المنظمة الإفريقية للملكية الأفريقية.

وسيتناول هذا اللقاء العديد من المواضيع المرتبطة بحقوق المؤلف وكذا العوائق المتعلقة خاصة بالإنتاج والنشر في البلدان الأفريقية.

كما سيتم المصادقة على توصيات مع ختام هذا الموعد الذي يستمر إلى غاية يوم الجمعة.

المصدر:واج