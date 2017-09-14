الرابطة المحترفة الأولى:الوفاق على بساط من حرير، ولقاء واعد بين شبيبة القبائل و نادي بارادو

قد لا يجد حامل اللقب وفاق سطيف، صعوبة تذكر للفوز على الصاعد الجديد اتحاد بسكرة في الوقت الذي يحتضن ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لقاء واعدا بين شبيبة القبائل و نادي بارادو بمناسبة إجراء الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم التي انطلقت يومي الاثنين و الثلاثاء لتتواصل يومي الجمعة والسبت.

فبعد التعادل الذي أفتكه على ميدان مولودية الجزائر بملعب عمر حمادي (1-1) في الجولة الفارطة، يسعى أشبال المدرب خير الدين ماضوي إلى تأكيد حسن استعدادهم لدى استقبالهم الصاعد الجديد اتحاد بسكرة الذي وجد صعوبة بالغة في التأقلم مع نسق الرابطة الأولى مثلما تؤكده هزيمته في الجولتين الأوليين.

عن هذا اللقاء يقول المهاجم مراد بن عياد المستقدم خلال هذه الصائفة من سريع غليزان ما يلي:" لن يسهل اتحاد بسكرة مهمتنا, حيث سيتنقل إلى سطيف للعودة سريعا في المنافسة "علينا تأكيد التعادل الذي عدنا به من الجزائر العاصمة".

أما شبيبة القبائل العائدة بفوز ثمين من ملعب "براكني" بالبليدة (2-3، فستخوض امتحانا صعبا أمام نادي بارادو القادر بلعبه الشيق، أن يخلق صعوبات كبيرة مهما كان المنافس.

لكن في غياب الجمهور، بعد العقوبة المسلطة على الشبيبة من طرف لجنة التأديب للرابطة المحترفة لكرة القدم، يبقى "الكناري" مطالبا بالفوز على "الباك الذي ترك أحسن الانطباعات عند فوزه الأسبوع الماضي على مولودية وهران (1-0) بملعب عمر حمادي.

أما شباب قسنطينة الذي اظهر في بداية الموسم الكروي الجديد، وجهين مغايرين،فهو ينوى التدارك بسرعة أمام اتحاد بلعباس، الفريق الذي تراجع نوعا ما مردوده في الجولتين الاوليين مقارنة بالموسم الماضي، لكنه يبقى صعب المنال خارج قواعده.

من جهته، سيعمل اولمبي المدية على استغلال البداية المتعثرة لاتحاد الحراش ليهدي أنصاره الفوز الأول هذا الموسم ، وسيحاول الحراشيون المتأثرون بالهزيمة أمام شباب بلوزداد 2-1 للعودة إلى الواجهة قبل فوات الأوان.

وتستضيف شبيبة الساورة المعروفة بصلابتها في ميدانها، اتحاد البليدة الذي لازال يبحث عن نقطته الأولى هذا الموسم، والذي لا زال تحت وقع الصدمة بعد الهزيمة بعقر داره أمام شبيبة القبائل (2-3). و يأمل لاعبو ممثل الجنوب الغربي عودة أنصارهم للمدرجات بعد أن قاطعوا لقاء الجولة الفارطة أمام اتحاد بسكرة (فوز: 2-0).

وسيكون ملعب أحمد زبانة بوهران، مسرحا للقاء واعدا غالبا ما نال إعجاب الجمهور و الذي سيجمع بين مولودية وهران (3 نقاط) و المنهزم في الجولة الفارطة أمام بارادو (1-0) و ضيفه نصر حسين داي (نقطة واحدة) المتعادل بميدانه أمام اتحاد الجزائر.

ويريد "الحمراوة" محو آثار هزيمة الأسبوع الماضي أمام الباك، و تحقيق انطلاقة جديدة، بينما يحاول الضيوف العودة بنتيجة ايجابية من وهران بالاعتماد على المهاجم أحمد قاسمي القوة الضاربة للفريق.

للتذكير، كانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الاثنين بلقاء، اتحاد الجزائر- دفاع تاجنانت (1-1) و تواصلت يوم أمس الثلاثاء باللقاء العاصمي، شباب بلوزداد-مولودية الجزائر (2-0) بسبب مشاركة الاتحاد و العميد في المنافسات الإفريقية.

برنامج المباريات المقررة يومي الجمعة و السبت:

الاثنين 11 سبتمبر 2017:

اتحاد الجزائر- دفاع تاجنانت 1 - 1

الثلاثاء 12 سبتمبر 2017:

شباب بلوزداد -مولودية الجزائر 2 - 0

الجمعة 15 سبتمبر :

ملعب أول نوفمبر (تيزي وزو) : شبيبة القبائل - نادي بارادو (17:00دون جمهور)

ملعب الشهيد حملاوي : شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس (17:45)

ملعب الشهيد الياس امام : أولمبي المدية - اتحاد الحراش(17:00)

ملعب 20 أوت (بشار) : شبيبة الساورة - اتحاد البليدة(20:00)

السبت 16 سبتمبر :

ملعب الشهيد احمد زبانة : مولودية وهران - نصر حسين داي (17:00)

ملعب 8 ماي 45 : وفاق سطيف - اتحاد بسكرة (17:45)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 9 3

2. دفاع تاجنانت 5 3

-3-. اتحاد الجزائر 5 3

4- شبيبة الساورة 4 2

-5- . شبيبة القبائل 4 2

-6-. وفاق سطيف 4 2

-7-. مولودية الجزائر 4 3

8-شباب قسنطينة 3 2

-9-نادي بارادو 3 2

-10- اتحاد بلعباس 3 2

-11- مولودية وهران 3 2

12. نصر حسين داي 1 2

-13-. أولمبي المدية 1 2

14. اتحاد بسكرة 0 2

-15-اتحاد البليدة 0 2

--16 اتحاد الحراش 0 2

المصدر:واج