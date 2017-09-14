الجزائر تطلق جائزة للإبداع الفني باسم الايقونة الافريقية ميريام ماكيبا

تم انشاء جائزة " ميريام ماكيبا للإبداع الفني" نسبة الى المغنية الجنوب الافريقية لموسيقى الجاز و التي شاركت بالجزائر في أول مهرجان افريقي سنة 1969 بهدف مكافأة المبدعين الافارقة في مختلف الميادين الفنية حسبما أعلنه اليوم الخميس وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على هامش منتدى المبدعين الأفارقة الذي سيختتم يوم الجمعة 15 سبتمبر بالجزائر العاصمة.

و ستقيم جائزة " مريام ماكيبا للإبداع الفني" و التي تنظم من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة (أوندا) أحسن الاعمال الموسيقية والسينماتوغرافية و الادبية.

و اوضح المدير العام للديوان (أوندا) السيد سمير بن شيخ الحسين أن هذه الجائزة التي تشرف عليها لجنة تحكيم متألفة من سينمائيين و موسيقيين و شخصيات تنتمي الى عالم الفنوني عرفانا للمشوار النضالي و الفني لصاحبة اغنية " أنا حرة في الجزائر" يستسدى بالجزائر العاصمة في ال14 ديسمبر من كل سنة.

من مواليد 1932 بجوهانسبورغي تعتبر ميريام ماكيبا التي تحصلت على الجنسية الجزائرية سنة 1972 احدى ألمع المغنيات في افريقيا و في العالم. و قد خاضت كفاحا ضد نظام الابارتيد من خلال أغانيها التي تشير الى التسامح و الحرية والسلام.

و في السينما أدت ماكيبا دورا في فيلم مناهض لنظام الابارتيد معنون " كوم باك أفريكا" (عودي الينا يا افريقيا) للسينمائي الأمريكي ليونال روقوزين وهو ما أجبرها المنفى سنة 1959.

توفيت ميريام ماكيبا بإيطاليا سنة 2008 عن عمر ناهز 76 عاما ي بعد مرور 3 سنوات عن انهائها حياتها الفنية.