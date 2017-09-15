انفجار بمحطة لمترو الانفاق جنوب غرب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في حادث انفجار وقع اليوم الجمعة بمحطة لمترو الأنفاق في جنوب غرب العاصمة لندن.

و قال مسؤولون في الحكومة البريطانية حسبما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انه من المبكر تحديد المسؤول عن الانفجار في محطة القطار اروا مشيرين إلى وصول فريق إبطال المتفجرات إلى موقع الحادث للبحث عن أدلة.

و ذكرت هيئة ال (بي بي سي)ي أن الذعر انتشر بين الركاب وبدأ الكثير من الناس بالصراخ ي فيما تعثر بعضهم على الدرج المؤدي إلىالشارع.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج