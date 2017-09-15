النفط يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مع تحسن آفاق الطلب

تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية هي الثالثة لخام برنت على التوالي مع تسارع وتيرة عمليات إزالة آثار الدمار بعد الأعاصير في الولايات المتحدة وتحسن آفاق الطلب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت نهاية الأسبوع ب 6ر0 بالمائة ليبلغ 55.47 دولار للبرميل عند التسوية مسجلا أعلى مستوي إغلاق له منذ 13 أبريل الماضي، فيما عرف يعض التراجع صبيحة الجمعة بنسبة 4ر0 في المائة ليبلغ 55.24 دولار للبرميل(-23 سنتا).

من جانبه تجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 دولارا لفترة وجيزة يوم الخميس ليسجل أعلى مستوياته في أربعة أشهر وأغلق مرتفعا ب 2ر1 بالمائة عند 49.89 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 31 يوليو الماضي، فيما تراجع صبيحة اليوم عن مستوى إغلاق الخميس ب 17 سنتا (4ر0 في المائة) إلى 49.72 دولار للبرميل.

ومع ذلك يتجه الخام الأمريكي للصعود نحو خمسة بالمائة هذا الأسبوع بدعم من استئناف تشغيل مصاف بعد إعصار هارفي ومؤشرات أقوى على الطلب في حين يتجه برنت للارتفاع ب 7ر2 بالمائة وتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع طلبا أعلى على نفطها في 2018 ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية مشيرة إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منتجين خارجها يساهم في تقليص تخمة المعروض.

وأعقب ذلك تقرير لوكالة الطاقة الدولية قالت فيه إن تخمة معروض النفط العالمي تتقلص بفضل قوة الطلب الأوروبي والأمريكي إلى جانب تراجع إنتاج أوبك والمنتجين المستقلين.

المصدر: وكالة الإنباء الجزائرية