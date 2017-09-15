البليدة : القبض على عصابة قامت باختطاف شخص و احتجازه ببن شعبان

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن شعبان ولاية البليدة من وضع حد لعصابة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص قامت باختطاف شخص و احتجازه وفقا لما علم اليوم الجمعة .

وأوضح ذات المصدر أن العملية أنجزت عقب تقديم سيدة يوم الاثنين الفارط شكوى لدى مصالح الدرك الوطني للتبليغ عن اختطاف ابنها البالغ من العمر 22 سنة من طرف أشخاص تجهل هويتهم حيث عند اتصالها بابنها رد عليها شخص و أبلغها باختطافه و طلب منها مبلغا ماليا يقدر ب 300.000 دج مقابل إطلاق سراحه.

وتوجهت السيدة إثرها إلى فرقة الدرك الوطني ببن شعبان التي قامت بوضع خطة محكمة بدعم من أفراد الفصيلة الرابعة للأمن و التدخل ببوفاريك و تم تحديد مكان الالتقاء مع الخاطفين بالتنسيق مع أهل الضحية من أجل تسليمهم المبلغ المالي المطلوب .

وعندما اقترب الخاطفون من الضحية داهمهم عناصر الدرك الوطني و القوا القبض على العصابة المتكونة من خمسة أفراد (23 إلى 45 سنة) وتم تحرير الشاب المختطف الذي تعرض للضرب و الجرح و استرجاع هاتفه و حجز سيارة سياحية .

وعقب ذلك تم تقديم أفراد العصابة الخمسة أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بوفاريك كما ذكر المصدر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج