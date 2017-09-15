كأس الكونفدرالية الإفريقية مولودية الجزائر - النادي الافريقي: العميد من أجل تسهيل المهمة قبل لقاء الإياب

تتطلع مولودية الجزائر إلى تحقيق بداية موفقة في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الافريقية عندما تستضيف يوم السبت النادي الافريقي التونسي بملعب 5 جويلية على الساعة 45ر20.

ويأتي هذا اللقاء بعد البداية المتذبذبة التي سجلها فريق العاصمة في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس حيث فاز في اللقاء الأول أمام إتحاد بسكرة (1-0) قبل أن يتعادل أمام وفاق سطيف (1-1) في الجولة الثانية وينهزم في الجولة الثالثة أمام الجار شباب بلوزداد (0-2).

وأبدى المدرب الفرنسي عدم رضاه بالتعادل المسجل أمام وفاق سطيف حيث قام بتغييرات جذرية في التشكيلة الأساسية أمام شباب بلوزداد ولكن الأمور لم تسير في الطريق الصحيح.

وستكون العارضة الفنية للعميد مجبرة على اختيار التشكيلة المثالية يوم السبت أمام النادي الافريقي من أجل تفادي أية مفاجئة قد ترهن حظوظ الأحمر والأخضر.

وصرح كازوني: إننا غير سعداء بتلك الخسارة ولكن هذا لن يدفعنا لخفض الأيدي.الآن علينا تسيير لقاء كأس الكونفدرالية بالطريقة اللازمة كما أنه من السيئ أن يبقى الفريق بدون منافسة.

من ناحية التشكيلة، يضم العميد العديد من الأسماء البارزة والتي تكتسب خبرة في مثل هذه اللقاءات على غرار بدبودة، حشود، قاراوي، درارجة، بلاغ وعواج.

وقال المدرب الفرنسي في هذا الصدد: بعد مواجهات البطولة والتي قدمت من خلالها فرصة لكل اللاعبين، أعتقد أن بعض الأسماء أكدت مكانتها الأساسية والتي حتما ستخوض اللقاء أمام الفريق التونسي. نعلم أن المنافسة الإفريقية لا تشبه البطولة المحلية لأن الحوافز مختلفة.

ومن جهته، فشل أيضا النادي الافريقي في تحقيق بداية مثالية في البطولة التونسية حيث سجل انهزامين متتاليين أمام الملعب التونسي (1-2)وشباب قيروان (1-0).

ورغم النتائج السلبية والانتقادات الكثيرة، فإن إدارة النادي الافريقي قررت الاحتفاظ بخدمات المدرب الايطالي ماركو سيمون.

وقال رشيد زميرلي الناطق الرسمي للنادي الإفريقي: ''كل تركيزنا سيكون على لقاء مولودية الجزائر. ما تم تسجيله في البطولة المحلية يعتبر من الماضي، الآن علينا تسيير الأمور بالطريقة الصحيحة وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.

ويطمح الجزائري شنيحي وزملائه في النادي الافريقي في تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر العاصمة تسهل لهم الأمور قبل خوض لقاء الاياب داخل الديار.

وسيغيب المهاجم الدولي الكونغولي فابريس أونداما عن صفوف النادي الإفريقي بعد إصابته في قاء غانا ضمن تصفيات كأس العالم 2018، كما تبقى حظوظه ضئيلة للعب لقاء العودة المقرر إجراؤه في 26 من شهر سبتمبر.

وسيقود هذا اللقاء الحكم المغربي نورالدين الجعفاري.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج