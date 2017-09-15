قتيل وجريحين في حادث مرور بالجلفة

لقي شخص حتفه فيما أصيب إثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ظهر اليوم الجمعة بالجلفة حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وتمثل هذا الحادث الذي وقع بالمخرج الشرقي لمدينة الجلفة على محور الطريق الإجتنابي للوزن الثقيل في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية مما أدى على الفور إلى مصرع شاب وإصابة إثنين من مرافقيه يبلغان من العمر 25 عاما بجروح مختلفة حيث تم تقديم لهما الأسعافات الأولية وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى "محاد عبد القادر".

وقد فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.