توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين بالمدية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبيي أمس الخميس بالمدية، خلال عمليات بحث وتمشيط، ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين،حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر أنه"في إطار محاربة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتمشيط أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 سبتمبر2017 بالمدية بالناحية العسكرية الأولى، 3 عناصر دعم للإرهابيين، كما تم ضبط بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة،"ضبطت قوات مشتركة بسيدي بلعباس 49 كغ من المخدرات، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، 5 شاحنات و43200 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 38 طنا من المواد الغذائية، في حين أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس، تبسة، الطارف وتندوف محاولات أخرى لتهريب كميات من الوقود تُقدر بـ16044 لتر، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بتيارت كمية من التبغ قدرت ب1500علبة".

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية،"أوقف حراس السواحل بالقالة وعنابة (الناحية العسكرية الخامسة) 26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان، بشار، أدرار، عنابة والأغواط 55 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية