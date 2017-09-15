مسلك المحترفات/ دورة الحمامات : إيناس إيبو في المربع الذهبي

تأهلت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبوي هذا الجمعة إلى الدور نصف النهائي لدورة الحمامات الدولية"المفتوحة"للتنسي المتواصلة فعاليتها بمدينة الحمامات التونسية (11 إلى 17 سبتمبر الجاري)،عقب فوزها بسهولة أمام الفرنسية أوليمب لونسيلوت 6-2 6-0.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، فازت إيبو على المصنفة الأولى في الجدولي البلغارية ايزابيلا شينيكوفاي بواقع 5-7 و 7-5 و 6-4 في مقابلة دامت حوالي ثلاث (3) ساعات.

ولحساب الدور نصف النهائي المقرر إجراؤه يوم السبت ، ستقابل الجزائرية ، اللاعبة البرتغالية إيناس ميرتا التي تأهلت بعد انسحاب منافستها الأرجنتينية غوادالوب بيريز روخاس في الوقت الذي كانت فيه النتيجة لصالح ميرتا 6-0 3-1.

ويذكر أنّ إيبو كانت قد اقصيت في منافسات الجدول النهائي"الزوجي"رفقة زميلتها الفرنسية فيونا كودينو يوم الثلاثاء في الدور الأول من المنافسة عقب خسارتهما بشوطين مقابل شوط واحد (2-1)يأمام الزوجي المشكل من الأرجنتينية فيكتوريا بوسوا والكولمبية ماريا غانزالاس هيرازو.

ورصد لهذه المنافسة التي تقام بالأراضي الترابية جائزة مالية تقدر ب 15000 دولار امريكي.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية