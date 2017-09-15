الجولة 3: فــوز شبيبـة الساورة على اتحاد البليدة 2-0.

تغلبت شبيبة الساورة على اتحاد البليدة بنتيجة (2-0)،(الشوط الاول: 1-0) سهرة هذا الجمعة ببشار لحساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم.

اهداف المباراة لصالح الساورة كانت من توقيع يحي شريف (41) والعيفاوي (57 ضد مرماه)، هذا الانتصار سمح لشبيبة الساورة بالارتقاء الى المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما يسجل اتحاد البليدة الهزيمة الثالثة التي تجعله يقبع في ذيل الترتيب دون رصيد.

الاثنين 11 سبتمبر:

اتحاد الجزائر- دفاع تاجنانت 1 - 1

الثلاثاء 12 سبتمبر:

شباب بلوزداد -مولودية الجزائر 2 - 0

الجمعة 15 سبتمبر:

أولمبي المدية - اتحاد الحراش 1 - 0

شبيبة القبائل - نادي بارادو 1 - 1

شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس 1 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد البليدة 2 - 0

السبت 16 سبتمبر:

ملعب الشهيد احمد زبانة : مولودية وهران - نصر حسين داي (00ر17)

ملعب 8 ماي 45 : وفاق سطيف - اتحاد بسكرة (45ر17)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 9 3

2. شباب قسنطينة 6 3

3.شبيبة الساورة 7 3

4. دفاع تاجنانت 5 3

--. اتحاد الجزائر 5 3

--. شبيبة القبائل 5 3

--. وفاق سطيف 4 2

--. مولودية الجزائر 4 3

--. أولمبي المدية 4 3

--نادي بارادو 4 3

11. اتحاد بلعباس 3 3

--. مولودية وهران 3 2

13. نصر حسين داي 1 2

14. اتحاد بسكرة 0 2

--اتحاد البليدة 0 3

-- اتحاد الحراش 0 3 .

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية