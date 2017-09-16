ليبيا : ستة جرحى خلال إنفجار سيارة مفخخة في بنغازي

اعلن مسؤول أمني ليبي محلي أن ستة اشخاص بينهم أربعة جنود أصيبوا بجروح أمس الجمعةي في انفجار سيارة مفخخة قرب مكتب للشرطة المدنية في بنغازي (شرق).

وقال مر الدوريات بقوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب حمدي الدينالي في تصريح صحفي إن "أربعة أفراد من القوة أصيبوا إضافة إلى اثنين من موظفي منتزه بودزيرة حيث فرع مصلحة الجوازات بمناطق شرق ليبيا إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر المصلحة".

واتهم الدينالي "الخلايا الإرهابية النائمة في مدينة بنغازي بالوقوف خلف الانفجار لزعزعة الاستقرار في المدينة التي أعلن عن تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية".

من جهتهي قال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة ونائب رئيسها العقيد أحمد ماضي في تصريح مماثل أن "هذا العمل إرهابي وإجرامي وتخريبي يستهدف مؤسسات الدولة وهدفه إيقاف طباعة الجواز الإلكتروني لأكثر من 20 قسما في مناطق شرق ليبيا بعد أن كانت حكرا على العاصمة طرابلس فقط".

وتم الإعلان في أوائل شهر يوليو الماضيي عن تحرير بنغازي (1000 كلم شرق طرابلس) من الجماعات الإرهابية بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك.