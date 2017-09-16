حوادث المرور : وفاة تسعة أشخاص و إصابة أربعين آخرين بجروح خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي تسعة أشخاص حتفهم فيما أصيب 40 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 11 حادث مرور وقع خلال الـ 48 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني, حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت في بيان لها.

و سجلت أثقل حصيلة بولاية بجاية, بوفاة شخصين و إصابة اثنين آخرين بجروح, إثر انحراف سيارة و اصطدامها بحافة جسر رميلة على مستوى الطريق الوطني رقم 26 ببلدية سيدي عيش.

و على صعيد آخر, سجلت خلال نفس الفترة ثلاث حالات غرق على مستوى ولاية تيزي وزو بوفاة شخص يبلغ من العمر 37 سنة بشاطئ إيجرمان الممنوع للسباحة ببلدية آيت شافع و كذا ولاية سيدي بلعباس بوفاة شخصين من نفس العائلة يبلغان من العمر 45 و 17 سنة, بواد يقع بالمكان المسمى القنطرة الكحلة ببلدية مرين, يضيف المصدر ذاته.

و من جهة أخرى, قامت مصالح الحماية المدنية بإخماد أربعة حرائق من مختلف الأصناف بكل من سيدي بلعباس و ميلة و قالمة, فيما سجل أخطر حريق بولاية أم البواقي, أين شبت النيران في أحزمة التبن بمشتة بن نحينح ببلدية فرجوج مما أدى الى وفاة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.