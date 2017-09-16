إطلاق اسم الأديبة الجزائرية الراحلة آسيا جبار على مكتبة بباريس

سيطلق اسم الأديبة الجزائرية الراحلة وعضو بالأكاديمية الفرنسية آسيا جبار التي وافتها المنية في فبراير 2015 على مكتبة بالعاصمة الفرنسية باريس، حسبما أعلنه أمس الجمعة مستشار بمدينة باريس على حسابه الخاص في تويتر.

وأشار المستشار المفوض لدى نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران السيد جاك بودريي أن المكتبة التي ستفتح أبوابها في ديسمبر القادم تقع بالدائرة 20 من باريس وتتربع على مساحة تقدر ب 1.038 متر مربع ويوفر هذا المكان الثقافي فضاء مخصص للطفولة الصغيرة ومنطقة رقمية.

وقد سبق وأن كرمت مدينة باريس الاديبة الراحلة لتخليد السنة الاولى من رحيلها.

وتميز حفل التكريم الذي نظمته بلدية باريس في 10 فبراير 2016 بالشراكة مع جامعة السوربون الجديدة وجمعيات نادي أصدقاء آسيا جبار وأرشيف كلود سيمون ببرنامج ثري بمستوى أستاذة الأدب والأكاديمية و المخرجة التي رشحت لجائزة نوبل للأدب.

في كلمتها بهذه المناسبة عبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو عن فرحتها لتنظيم حفل تكريم على شرف"هذه الشخصية المميزة"التي"أثرت فينا بموهبتها الاستثنائية التي حاكت خيالنا وواقعنا في نفس الوقت".

واسترسلت تقول"بعد مضي سنة على رحيلها أنا متأثرة بتواجدي هنا لأني أجد في أعمال آسيا جبار بعد تعدد الهويات الذي يساهم في بناء الذات و بناء العالم"معربة عن تمام استعدادها للتعاون مع الجمعيات التي تعتزم نقل وبث رسالة آسيا جبار.

وتعتبر آسيا جبار واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء ايماليان إحدى أشهر الروائيين في المغرب العربي وقد ألفت عدة روايات وقصص وأشعار وكذا مقالات.

كما كتبت للمسرح وأخرجت عدة أفلام.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية