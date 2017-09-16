تبسة : تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في السرقات والاعتداءات على المواطنين باستعمال كلاب مدربة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة الشريعة (تبسة) من تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في السرقات والاعتداءات على المواطنين باستعمال كلاب مدربة وأسلحة بيضاء (سيوف وسكاكين)،حسب ما علم هذا السبت من خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن الأمر يتعلق بـ4 أشخاص من معتادي الإجرام تتراوح أعمارهم بين 20 و 36 سنة كانوا يستعملون كلبين من فصيلة (بيت بول) في الاعتداءات والسرقات بالعنف على المواطنين،حيث بلغ عدد ضحاياهم 6 مواطنين.

وأشار ذات المصدر إلى أنه وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين الأربعة أمام العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جناية السرقات والضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء وكلاب مدربة ومركبة وبث الرعب في أوساط المواطنين وتعطيل مهام الضبطية القضائية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية