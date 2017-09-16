مسلك المحترفات/ دورة الحمامات: الجزائرية إيبـو تحسم تأشيرة النهائي

تأهلت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو هذا السبت إلى الدور النهائي لدورة الحمامات الدولية"المفتوحة"للتنسي المتواصلة فعاليتها بمدينة الحمامات التونسية (11 إلى 17 سبتمبر الجاري)، عقب فوزها أمام المصنفة الرابعة في الجدول، البرتغالية إيناس ميرتا بنتيجة 6-3 6-1.

وكانت الجزائرية قد فازت أمس الجمعة في الدور الثاني على المصنفة الأولىي البلغارية ايزابيلا شينيكوفاي بواقع 5-7 و 7-5 و 6-4 في مقابلة دامت حوالي ثلاث(3) ساعات قبل تطيح بالفرنسية أوليمب لونسيلوت 6-2 6-0 في الدور ربع النهائي.

ولحساب النهائي المقرر إجراؤه غدا الأحد تواجه إيبو اللاعبة الروسية فارفارا غراشيفا التي تأهلت بعد انسحاب منافستها البريطانية فرانسيشكا في الوقت الذي كانت فيه النتيجة لصالح فارفارا 6-4.

ورصد لهذه المنافسة التي تقام بالأراضي الترابية جائزة مالية تقدر ب 15000 دولار امريكي.

المصدر: واج