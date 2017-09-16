رابطة الابطال الافريقية/ربع النهائي- ذهاب/: فيروفياريو دا بيارا- اتحاد الجزائر يتعادلان 1-1

تعادل فريق اتحاد العاصمة أمام نظيره فيروفياريو دا بيارا (الموزمبيق)،هذا السبت في بيرا الموزمبيقية بنتيجة (1-1)، الشوط الاول (0-0) لحساب مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم،وبالتالي عزز"أبناء سوسطارة"من حظوظهم في التأهل إلى المربع الذهبي.

وافتتح المهاجم أسامة درفلو، باب التهديف لاتحاد الجزائر، عند الدقيقة (62)، بينما عدل اللاعب فابريس النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة (89).

ويلعب لقاء العودة يوم السبت 23 سبتمبر فوق أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة)،انطلاقا من الساعة 00ر18 بالتوقيت المحلي.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية