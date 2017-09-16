الجولة 3 : شباب بلوزداد يغرد وحيدا في الصدارة والساورة والوفاق في المطاردة

ارتقى فريق وفاق سطيف إلى المركز الثاني رفقة شبيبة الساورة، برصيد 7 نقاط في الترتيب مطاردين بذلك رائد بطولة الرابطة المحترفة الأولى شباب بلوزداد صاحب 9 نقاط، عقب اكتمال عقد مباريات الجولة الثالثة اليوم السبت.

وقد تفوق سهرة الجمعة فريق شبيبة الساورة على ضيفه اتحاد البليدة بنتيجة(2-0)، بفضل مهاجمه المتألق سيد علي يحي شريف، في الدقيقة (41) موقعا هدفه الثاني في البطولة، بينما جاء الهدف الثاني كهدية من المدافع البُليدي عبد القادر لعيفاوي، حينما سجل ضد مرماه (د 57).

من جانبه، انتصر حامل لقب البطولة وفاق سطيف، اليوم السبت على الصاعد الجديد اتحاد بسكرة (1-0)، فوق أرضية ميدان ملعب 8 مايو 1945.

وعانى"النسر السطايفي"قبل الظفر بنقاط هذا اللقاء بفضل قائده عبد المومن جابو بواسطة ضربة جزاء (د 23)،حيث كان"أبناء الزيبان" قاب قوسين أو أدنى من العودة بنتيجة إيجابية ، بفضل مردودهم المقنع إذ ضيعوا عديد الفرص التهديفية، ليسجل بذلك أشبال المدرب بلعطوي خسارتهم الثالثة على التوالي.

كما انتهت المواجهة التي احتضنها ملعب الشهيد أحمد زبانة بين مولودية وهران ونصر حسين داي ، بدون فائز (0-0)، ولم يرتقى المستوى الفني للمباراة إلى تطلعات الجماهير والمتتبعين، حيث غابت النسوج الكروية الجميلة خلال جميع أطورا اللقاء، ليكتفي"الحمراوة"بنقطة تضعهم في المركز الثامن بمجموع 4 نقاط، بينما تبقى"النصرية"في المرتبة الـ 13 برصيد نقطتين فقط، بعدما عجزت عن تسجيل أي انتصار منذ انطلاق بطولة هذا الموسم.

وشهدت المقابلات التي لعبت يوم الجمعة صعود شباب قسنطينة للمركز الرابع بست نقاط مستفيدا من فوزه المسجل على حساب اتحاد بلعباس (1-0)، فيما تعثرت شبيبة القبائل مرة أخرى بميدانها مكتفية بالتعادل أمام الصاعد الجديد نادي بارادو.

وحقق الشباب القسنطيني، الأهم بفوز صعب على اتحاد بلعباس بهدف سجله المالي سيسي (43) من ضربة جزاء، ليصمد في الشوط الثاني أمام الحملات المتتالية لأشبال شريف الوزاني الذين هددوا أكثر من مرة مرمى"السنافر".

وفي تيزي وزو، لم يتمكن الكناري من حصد النقاط الثلاثة، رغم مبادرتهم للتسجيل(د 10) بواسطة بوخنشوش، حيث تمكن"الباك"من تعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بفضل بوشينة، ليحافظ عل مكسبه في الشوط الثاني ويعود بنقطة ثمينة من تنقله.

من جهته سجل أولمبي المدية، فوزه الأول هذا الموسم، حيث ألحق اتحاد الحراش هزيمته الثالثة في ثلاث مباريات.

بعد هذا الفوز الذي جاء بفضل هدف بن عمار(د 39)أولمبي المدية من الصعود للمركز الثامن برصيد 4 نقاط ، بينما يبقى اتحاد الحراش في مؤخرة الترتيب رفقة اتحاد البليدة واتحاد بسكرة بدون رصيد.

وقد انطلقت هذه الجولة يومي الاثنين و الثلاثاء بسبب مشاركة اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر في المنافسات الإفريقية، حيث تعثر"أبناء سوسطارة"بميدانهم أمام دفاع تاجنانت(1-1)، فيما سجل شباب بلوزداد فوزه الثالث على التوالي (2-0) على حساب جاره مولودية الجزائر ليتربع غلى صدارة الترتيب بتسع نقاط.

النتائج الكاملة والترتيب

الاثنين 11 سبتمبر : اتحاد الجزائر- دفاع تاجنانت 1 - 1

الثلاثاء 12 سبتمبر : شباب بلوزداد - مولودية الجزائر 2 - 0

الجمعة 15 سبتمبر : أولمبي المدية - اتحاد الحراش 1 - 0

: شبيبة القبائل - نادي بارادو 1 - 1

: شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس 1 - 0

: شبيبة الساورة - اتحاد البليدة 2 - 0

السبت 16 سبتمبر : مولودية وهران - نصر حسين داي 0 - 0

: وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 9 3

2. وفاق سطيف 7 3

--. شبيبة الساورة 7 3

4. شباب قسنطينة 6 3

5. دفاع تاجنانت 5 3

--. اتحاد الجزائر 5 3

--. شبيبة القبائل 5 3

8. مولودية الجزائر 4 3

--. أولمبي المدية 4 3

--. نادي بارادو 4 3

--. مولودية وهران 4 3

12. اتحاد بلعباس 3 3

13. نصر حسين داي 2 3

14. اتحاد بسكرة 0 3

--اتحاد البليدة 0 3

-- اتحاد الحراش 0 3.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية