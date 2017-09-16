تزامن مع الدخول الجامعي الجديد الوزارة الوصية تستحدث ارضية الكترونية لتسهيل عمليات التوجيه والايوء

ينطلق هذا الأحد موسم الدخول الجامعي الجديد 2017. 2018 بتسجيل أزيد من مليون وسبعمائة ألف طالب من نحو 330000 طالب جديد ويشرف على الدخول الرسمي وزير القطاع الطاهر حجار من ولاية معسكر.

ويؤكد مدير التكوين العالي بالوزارة جمال بوكزاطة أن كل الترتيبات جاهزة لإنجاح الموسم الجامعي 2017. 2018، حيث سهلت الأرضية الالكترونية التي استحدثتها الوزارة عمليات التوجيه والإيواء.

ويوضح في هذا الصدد"أن القطاع استنفر كل الهيئات البيداغوجية من أجل التحضير لهذا الدخول الجامعي الجديد، نرتقب هذه السنة استقبال أكثر من 329 ألف طالب جديد ، كما نرتقب كذلك أن يلتحق بالطور الثاني للتعليم العالي لتحضير شهادة الماستر حوالي 60 بالمائة من خرجي الليسانس، كذلك تأهيل عروض التكوين في الدكتوراه التي ناهز عددها 3000 عرض تكوين، مما يجند حوالي أكثر من 5000 منصب بيداغوجي"، ناهيك عن كذلك الاقامة التي هي الاخرى ستفتح حوالي أكثر من 3000 منصب في مختلف فروع العلوم الطبية.

وأضاف"نسجل هذه السنة تدعيم الرقمنة في القطاع ، حيث أعطيت الفرصة هذه السنة للراغبين في الإيواء فرصة الأرضية الالكترونية التي خصصت لهذا الغرض".

المصدر: الإذاعة الجزائرية