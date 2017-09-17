نسيب : نسبة امتلاء السدود تبلغ 55 بالمائة حاليا

تبلغ نسبة امتلاء السدود حاليا 55 بالمائة حسبما كشفه هذا الأحد وزير الموارد المائية حسين نسيب الذي أكد عدم وجود " أزمة" في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضح نسيب في تصريحات صحفية على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني ان نسبة امتلاء السدود التي تقدر بـ 55 بالمائة حاليا تعد "جيدة" بالنظر لطبيعة هذه الفترة من السنة التي تتميز في العادة بتراجع منسوب السدود.

واعتبر أن ما تعيشه البلاد من شح في الموارد المائية لا يمكن أن يوصف بـ "الأزمة" باعتبار أنه مجرد تذبذب ظرفي نتيجة تراجع نسبة التساقط التي مست منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

وفي هذا السياقي أكد الوزير أن "الدولة ستوفر كل الوسائل وتضع كل الحلول والآليات اللازمة" لمواجهة الوضع الحالي من خلال إنجاز المشاريع المبرمجة في القطاع بغرض تأمين وفرة المياه الشروب للمواطنين.

وعن أهداف مخطط عمل الحكومة في قطاعه أكد السيد نسيب أنها تسعى إجمالا إلى تعزيز الوفرة المائية ودعم تنمية الفلاحة والصناعة وبعث عدة مشاريع لاسيما تلك المتعلقة بتحويل مياه الجنوب والهضاب العليا وهو ما سيمنح فرص للتنمية الفلاحية وتهيئة الإقليم.

كما أشار في هذا الإطار إلى بعث مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بالطارف والتي ستوجه لتغطية الحاجيات المتزايدة في منطقة شمال شرق البلاد .