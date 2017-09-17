إرهابي خطير يسلم نفسه بجيجل

سلم هذا الأحد إرهابي خطير نفسه للسلطات العسكرية بالقرب من الميلية بولاية جيجل، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم اليوم 17 سبتمبر 2017 الإرهابي الخطير "د. فارس" المدعو "أبو أسامة" نفسه للسلطات العسكرية بالقرب من الميلية شرق ولاية جيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة".

و يضيف البيان أن "الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005 كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان".

وبهذه المناسبة دعت الوزارة في بيانها "مرة أخرى من تبقى من الإرهابيين لاغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية".