وفاة رشيد صاولي أحد اعمدة الموسيقى الكلاسيكية في الجزائر

اشاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بقائد اوركسترا الموسيقى السامفونية رشيد صاولي الذي وافته المنية صبيحة هذا السبت بالجزائر العاصمة اثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 65 سنة،معربا عن حزنه "لفقدان احد أعمدة الموسيقى الكلاسيكية في الجزائر".

و في رسالة تعزية وصف الوزير الفقيد "بالمؤلف و الملحن المحنك" مذكرا بتفانيه و خصاله المهنية.

كما ذكر الوزير بان الفقيد شغل منصب مدير فني للأوركسترا السمفونية الوطنية "لعدة سنوات" وأستاذ بالمعهد الوطني العالي للموسيقى حيث وضع مهارته الموسيقية في خدمة طلبته".

وعلى رأس الأوركسترا السمفونية الوطنية، أنجز رشيد صاولي المولود سنة 1952 عدة أعمال كما اشتغل على أكبر أعمال الموسيقى الكلاسيكية العالمية.

و انطلاقا من غيرته على هويته الثقافية، كرس مهارته من أجل تثمين التراث الثقافي الجزائري.

و من بين الأعمال التراثية الثقافية الجزائرية التي أعاد تأليفها الفقيد "اندلسية" و "أهلا وسهلا" و "بختة" و "يما قوراية" و نوبات "رصد ديل" و "سيكا" و غيرها.

كما تعاون رشيد صاولي مع اكبر الفنانين منهم أكلي ياحياتن و مقداد زروق و سمير تومي و عبد العزيز بن زينة.

و قد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم امس السبت بمقبرة العالية الجزائر العاصمة.