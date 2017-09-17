صدور أربعة مراسيم تنفيذية تخص تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة

صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية أربعة مراسيم تنفيذية تخص تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية المقبلة المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم.

و يخص المرسوم التنفيذي الأول نموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات و الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية لهذا الغرض و التي تسلم إلى الممثل المؤهل قانونا للحزب السياسي او للقائمة الحرة المعتزمين الترشح بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لهذه الانتخابات.

و يتعلق المرسوم التنفيذي الثاني باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لهذه الانتخابات و كيفية ملء هذه الاستمارة و الجهات المخولة بالمصادقة عليها و الشروط الواجب توفرها في الاستمارة و آجال قبولها.

أما المرسوم التنفيذي الثالث فيتعلق بعملية إيداع قوائم المترشحين لهذه الانتخابات و التي تكون على مستوى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب اذا تعذر على الأول ذلك مقابل وصل بالاستلام. و يحدد المرسوم الوثائق المطلوبة لدى تقديم قائمة المترشحين.

و حدد المرسوم التنفيذي الرابع نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية و مميزاتها التقنية و لون كل ورقة (بيضاء للبلدية و زرقاء للولاية) إلى غيرها من التوضيحات الخاصة بالقائمة.

كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يحدد الأول المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات فيما يحدد القرار الثاني المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين للمحليات القادمة.