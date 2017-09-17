صدور أربعة مراسيم تنفيذية تخص تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة

17/09/2017 - 18:10

صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية أربعة  مراسيم تنفيذية تخص تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية المقبلة  المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم. 

و يخص المرسوم التنفيذي الأول نموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات و  الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية لهذا الغرض و التي  تسلم إلى الممثل المؤهل قانونا للحزب السياسي او للقائمة الحرة المعتزمين  الترشح بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لهذه  الانتخابات.  

و يتعلق المرسوم التنفيذي الثاني باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح  قوائم المترشحين لهذه الانتخابات و كيفية ملء هذه الاستمارة و الجهات المخولة  بالمصادقة عليها و الشروط الواجب توفرها في الاستمارة و آجال قبولها.

أما المرسوم التنفيذي الثالث فيتعلق بعملية إيداع قوائم المترشحين لهذه  الانتخابات و التي تكون على مستوى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة  أو المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب اذا تعذر على الأول ذلك مقابل وصل  بالاستلام. و يحدد المرسوم الوثائق المطلوبة لدى تقديم قائمة المترشحين.  

و حدد المرسوم التنفيذي الرابع نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء  المجالس البلدية و الولائية و مميزاتها التقنية و لون كل ورقة (بيضاء للبلدية  و زرقاء للولاية) إلى غيرها من التوضيحات الخاصة بالقائمة. 

كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و  التهيئة العمرانية يحدد الأول المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لهذه  الانتخابات فيما يحدد القرار الثاني المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب  التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين للمحليات القادمة.

           

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