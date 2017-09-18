تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية بحسين داي

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا من تفكيك عصابة متكونة من 3 أشخاص مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية على مستوى بلدية حسين داي أين تم حجز 760 قرص مهلوس، حسبما علم هذا الاثنين من المصالح ذاتها.

وحسب بيان صادر عن هذه المصالح فإن هذه العصابة تم تفكيكها بعد ورود معلومة إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حسين داي مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها بالمنطقة حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول وضبط بحوزته 300 قرص مهلوس وسكين من الحجم الكبير.

ومواصلة للتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيها الثاني والثالث و ضبط بحوزتهما 460 قرص مهلوس آخر و مبلغ مالي من عائدات الترويج. و كان احد المشتبه فيهم قد صرح أنه كان يتردد عل أطباء مختصين في الأمراض العقلية حيث كان يتظاهر بإصابته بمرض عقلي للحصول على وصفات طبية تتضمن أدوية مهلوسة ليقوم بعد شرائها ببيعها مباشرة بمساعدة شريكيه.

و أضاف المصدر ذاته انه تم تقديم المشتبه فيهم الثلاث أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حيث تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.