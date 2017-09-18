الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة بالميلية ولاية جيجل

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالميلية ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة مخبأ للأسلحة والذخيرة حسبما ورد هذا الاثنين في بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أن في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الميلية ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على "قاذف صاروخي من نوع RPG-7 و رشاش من نوع FMPK

و مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية صيد و وأربعة قذائف صاروخية RPG-7- و 600 طلقة من مختلف العيارات وقنطارين (02) من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي وكمية معتبرة من المواد الغذائية."

تأتي هذه "العملية النوعية"حسب نفس المصدر-لتضاف إلى سلسلة "النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا" والتي تؤكد على "اليقظة العالية والحرص الشديد" لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار و وحدة البلاد.