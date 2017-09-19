الجمعة أول محرم رأس السنة الهجرية 1439

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس الاثنين في بيان لها، أن أول محرم 1439 المصادف ليوم الجمعة المقبل يعتبرعطلة مدفوعة الأجر لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

وأوضح بيان الوزارة "أنه طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم المحدد لقائمة الأعياد القانونية، فإن يوم الجمعة الـ 22 سبتمبر 2017 الذي يصادف أول محرم 1439 يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والمصالح المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية، بما فيهم المستخدمون بالساعة أو اليوم"، مشيرا أنه فيما يخص العمال الذي يعملون وفق نظام العمل التناوبي فإنهم ملزمون بضمان استمرارية الخدمة، حسب تنظيم العمل الذي يحدده المستخدم.