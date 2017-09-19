نواب الأغلبية:تجاوز المرحلة المالية الصعبة يستدعي تثمين ايجابيات مخطط عمل الحكومة

أكد نواب الأغلبية البرلمانية خلال مناقشاتهم لمخطط عمل الحكومة أن تجاوز المرحلة المالية الصعبة تستدعي المشاركة الفعالة في تثمين ايجابيات مخطط عمل الحكومة وتقويم ما يمكن تقويمه.

هذا ودعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة تحسين التحصيل الجبائي واستيعاب الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية ومحاربة التهرب الجبائي وعدم الاكتفاء باللجوء إلى المصادرغير التقليدية في تمويل الاقتصاد الوطني .

ويرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري أن الجديد في مخطط الحكومة هو لجوء الدولة إلى التمويل غير التقليدي ولكن يبقى الاهم آليات تنفيذ المخطط في الميدان.

كما أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي بالمجلس الشعبي الوطني بلعباس بلعباس على دعم حزبه لمخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يبقي على الجانب الاجتماعي والنموذج الاقتصادي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 2016.

وأبرز رئيس كتلة الاحرار لمين عصماني أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الشجاعة السياسية والاخلاقية للاعتراف بالوضعية الحالية للبلاد مؤكدا على أن حزبه لن يتردد في دعم الحكومة إذا ما اقتضت المصلحة الوطنية.

من جهته اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة العدالة والبناء لخضر بن خلاف أن مخطط عمل الحكومة يأتي في ظروف استثنائية ماليا وسياسيا وموقف حزبه من المخطط يتحدد بعد رد الوزير الاول احمد اويحيى على انشغالات النواب .

المصدر:الإذاعة الجزائرية