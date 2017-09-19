مسؤول بوزارة التعليم العالي للإذاعة :منح فرصة ثانية للطلبة المتأخرين عن التسجيلات الجامعية الأولية ابتداء من هذا الثلاثاء

كشف المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عبد الحكيم آيت زاي أنه أعطيت فرصة أخرى للطلبة المتحصلين على بكالوريا 2017 و المتأخرين عن التسجيلات الجامعية الأولية في الفترة من الـ 19 إلى الـ 21 سبتمبر الجاري حيث ستمنح لهم الاختيارات حسب الأماكن المتاحة و يكون ذلك عبر الأرضية الإلكترونية ، و في نفس الوقت ستمنح فرصة لطلبة بكالوريا 2016 و الذين يرغبون في اجراء تحويلات معينة.

وأضاف المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عبد الحكيم آيت زاي خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة والمؤسسات الجامعية استقبلت 18 ألف طلب تحويل ومنهم من تم قبولهم نتيجة استوفائهم لكافة الشروط.

وأشار ضيف الأولى إلى أن جديد هذه السنة قد أتيحت الفرصة للطالب الجامعي من حيث الوقت و الاختيار و كان ذلك خلال شهر أوت لمن كان يود تغيير التخصص حسب المعدلات المسموح بها، كما كانت التسجيلات الأولية عل مرحلتين مع اختيار التخصصات.

26 عرض تكويني جديد ذو صبغة مهنية تم فتحه هذه السنة

كما أكد عبد الحكيم آيت زاي أنه هذه السنة تم فتح 26 عرضا تكوينيا جديدا يكتسي صبغة مهنية حيث دعمت شبكة المعاهد التكنولوجية بمشاركة المقاولين والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ، كما تم فتح عروض لرقمنة الإدارة ففي جامعة سطيف يوجد تخصص "رقمنة الإدارة" و "الهندسة المعمارية" مجال الطبوغرافيا في تلمسان و تكون التخصصات المهنية بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين و هي موجودة في مختلف المعاهد بالوطن مثل الصناعات الغذائية وهذا حسب خصائص كل ولاية و ما تتطلبه السوق الجزائرية.

تغيير في النظام البيداغوجي للمدارس العليا

وبخصوص المدارس العليا فقال المشرف عليها إنه تم تغيير في النظام البيداغوجي لها منهما المدرسة العليا للعلوم السياسية و المدرسة العليا لعلوم الاتصال حيث تم تغيير نمط الدراسة فيها إلى النمط العالي للمدارس العليا حيث يكون الالتحاق بهما عن طريق دراسة تحضيرية لمدة سنتين ثم تليها مسابقة وطنية والدخول إلى الطور الثاني في المدارس العليا لتحضير شهادة ماستير في 3 سنوات.

وأوضح المتحدث ذاته أنه هذه السنة استوعبت كل مدرسة 150 طالبا لكل واحدة منهما في الأقسام التحضيرية، مشيرا إلى أنه يسمح لطلبة الجامعات الذين أتموا سنتين في الجامعة تخصص علوم سياسية أو علوم اتصال ببعض الشروط أنهم يمكنهم المشاركة في المسابقة الوطنية للولوج إلى الطور الثاني لهذه المدارس والطور الثالث يكون مخصص للدراسات المعمقة " الدكتوراه"، ونفس الشيء بالنسبة للمدرسة العليا للتجارة بالقليعة.

و أكد آيت زاي أنه في السنوات الأخيرة شهدت المدارس العليا للأساتذة طلبا كبيرا نظرا للامتياز الموجود حيث تم امضاء العقد مع وزارة التربية لتشغيلهم مباشرة بعد التخرج ،مذكرا بأنه منذ 10 سنوات و الطلب متزايد على التسجيل في هذه المدارس ، مضيفا أن جديد هذه السنة توحيد المعدل للالتحاق بهذه المدارس والمقدر بـ 14 على 20 مع شروط إضافية أخرى متعلقة بالتخصص المطلوب، موضحا أنه فيه شبكة تتكون من 11 مدرسة عليا عبر الوطن.

وعن المعاهد التقنية فقال إن كل التخصصات الموجودة بها مهنية و مدة الدراسة بها تستغرق 3 سنوات من أجل نيل شهادة الليسانس في تخصص ما و يتم الالتحاق بالمؤسسات التي دعمت ذلك التخصص.

كما تطرق المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا إلى تفعيل البحث العلمي وتوسعيه إلى المؤسسات الاقتصادية مشيرا إلى أن البحث القاعدي يبقى دوما على مستوى الجامعة .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية -مباركة بن عمراوي