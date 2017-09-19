استقالة المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم فضيل تيكناوين

قدم المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم , فضيل تيكناوين ,استقالته من منصبه "لأسباب شخصية", بعد اقل من خمسة أشهر على توليه هذا المنصب, حسبما أعلنته الهيئة الفديرالية (الفاف) الاثنين في موقعها الرسمي على الانترنت.

وحسب نفس المصدر, فإن تيكانوين, التقى الاثنين 18 سبتمبر برئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وقدم له استقالته لأسباب شخصية.

وأشارت الهيئة الفديرالية, إلى أن زطشي وافق على قرار استقالة تيكانوين, وقدم له تشكراته على العمل الذي قام منذ تقلده منصب المدير الفني الوطني وخصوصا دعمه لكرة القدم الجزائرية منذ عدة سنوات.

ونصب تيكناوين -البلغ من العمر 73 سنة- على رأس المديرية الفنية الوطنية للفاف في شهر ابريل الماضي, خلفا لتوفيق قريشي الذي استقال هو الآخر بعدها من المديرية الفنية.

وأشرف تيكناوين على المديرية الفنية, للمرة الأولى بين 1982 و1985, قبل أن يعود سنة 1989, بينما آخر محطة له في هذا المنصب كانت بين 2006 و2011 .

ولم تدم عودته لتسيير شؤون المديرية المذكورة في المرة الرابعة إلا بعض الأشهر.