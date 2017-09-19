زطشي يلتقي هذا الأربعاء رؤساء الرابطات الجهوية والولائية للوسط الجزائري

يعقد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي, هذا الأربعاء لقاءً مع رؤساء الرابطات الجهوية للوسط الجزائري وكذا الرابطات الولائية الناشطة تحت لوائها لبحث المشاكل والعراقيل التي تعترض هذه الرابطات.

وسيدور الاجتماع بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة, حسب ما علم الثلاثاء لدى الأمين العام للهيئة الكروية الوطنية الأولى, محمد ساعد.

ويدخل اللقاء ضمن مسعى تقرب الرجل الأول في الاتحادية من الرابطات الجهوية والولائية, حيث سبق له وأن عقد أول اجتماع له في هذا الخصوص مع مسؤولي الرابطات الجهوية والولائية للشرق والجنوب الشرقي الجزائري مطلع شهر سبتمبر الجاري بقسنطينة, في حين يجري الثلاثاء بوهران اجتماعا ثانيا مع الرابطات الجهوية للغرب والجنوب .

وكان زطشي, الذي انتخب رئيسا للاتحادية يوم 20 مارس المنصرم, قد التزم بمنح اهتمام خاص لكرة القدم للهواة في الجزائر.

المصدر: واج