إضطرابات مرتقبة في توزيع المياه الصالحة للشرب الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة

من المرتقب أن يعرف توزيع المياه الصالحة للشرب اضطرابات بشرق و وسط الجزائر العاصمة من 24 الى 28 سبتمبر بسبب توقف محطة تحلية مياه البحر بالحامة من أجل صيانة ظرفية،حسبما كشفت عنه اهذا الثلاثاء مؤسسة المياه و التطهير لولاية الجزائر (سيال) في بيان لها.

حيث برمجت مؤسسة الحامة لتحلية المياه،و هي القائمة باستغلال محطة تحلية مياه البحر بالحامة، توقفا كليا للمحطة لأشغال الصيانة السنوية، يضيف البيان.

و سيترتب عن هذا التوقف عجز في الإنتاج سيولد بعض الاضطرابات في المياه الصالحة للشرب على مستوى شرق و وسط الجزائر العاصمة، حسب نفس المصدر، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات من طرف مؤسسة سيال في الميدان لتغطية جزء من الإنتاج و التقليل من التأثير على المواطنين.

و لهذا، ستضع مؤسسة سيال جهازا للتوزيع عن طريق خزانات المياه، لتزويد الهيئات العمومية و الإستشفائية لتخفيف الضرر، وتزويد السكان كذلك "حسب إمكانياتها".

كما طمأنت مؤسسة سيال أن الوضعية ستعود إلى مجراها تدريجيا خلال يوم الخميس 28 سبتمبر.