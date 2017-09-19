الإبقاء على ملعب قسنطينة لاحتضان مباراة الجزائر-نيجيريا

أبقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لاحتضان مباراة الجزائر أمام نيجيريا يوم 10 نوفمبر المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا, حسب الهيئة الكروية الوطنية.

وأوضح الأمين العام للفاف, محمد ساعد, بأن قوانين الاتحاد الدولي تمنع تغيير مكان أية مباراة قبل 60 يوما من موعدها, في الوقت الذي لم تراسل فيه الهيئة الكروية الجزائرية نظيرتها الدولية في هذا الشأن.

وكانت وسائل إعلام مختصة قد أشارت إلى احتمال نقل مباراة الجزائر- نيجيريا إلى ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة, بعد أن لعب ''الخضر'' لأول مرة بقسنطينة منذ عدة سنوات مباراتهم أمام زامبيا يوم 2 سبتمبر برسم الجولة الرابعة وانتهت بهزيمتهم بهدف نظيف.

ومعلوم أن المنتخب الوطني يحتل مؤخرة ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة, ما يعني أنه أقصي مبكرا من سباق التأهل إلى المونديال الروسي, وذلك قبل تنقله في الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة إلى الكاميرون في 7 أكتوبر المقبل.

وتتصدر نيجيريا ريادة الترتيب بعشر نقاط, متبوعة بزامبيا بسبع نقاط ثم الكاميرون صاحبة الثلاث نقاط, فالجزائر بنقطة وحيدة.

ويتأهل منتخب واحد إلى النهائيات عن كل مجموعة من المجموعات الخمس التي تشارك في التصفيات الإفريقية إلى موعد روسيا.