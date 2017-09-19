غوتيريس يدعو إلى وقف العمليات العسكرية البورمية ضد أقلية الروهينغا المسلمة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذا الثلاثاء بوقف العمليات العسكرية التي تقودها سلطات بورما ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.

وقال غوتيريس في خطابه أمام الجمعية العامة إن يتوجب على السلطات البورمية "أن توقف العمليات العسكرية وان تؤمن وصول الوكالات الانسانية بدون قيود لمساعدة السكان" وذلك بعد ساعات على خطاب الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي التي ابدت استعدادها لتنظيم عودة اللاجئين الروهينغا من بنغلادش والذين بلغ عددهم 421 الفا منذ هذا الصيف.

وأضاف "لقد أصبنا جميعا بالصدمة من جراء التصعيد المأساوي للتوتر الطائفي في ولاية راخين البورمية".

وكانت اونغ سان سو تشي أكدت أن عمليات "التمشيط التي يقوم بها الجيش" انتهت في 5 سبتمبر نافية أن تكون ولاية راخين تشتعلي مضيفة أن "أكثر من 50 بالمائة من قرى المسلمين لم يلحق بها أي ضرر".