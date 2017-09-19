اتفاقية شراكة بين قطاعي السياحة والتكوين المهني لتعزيز كفاءات محترفي السياحة

أبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ضرورة تعزيز كفاءات محترفي القطاع من خلال تقديم تكوين نوعي ومتواصل.

وقال مرموري على هامش التوقيع على اتفاقية خاصة بين للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل ومجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية الى أن مفتاح نجاح المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي بادر به قطاعه "يظل التكوين خصوصا في سياق يفرض على السياحة المنافسة على عدة جبهات أي سوق السياحة من جهة والمنافسة الداخلية من حيث تأهيل المورد البشري من جهة اخرى".

وذكر بهذه المناسبة بأن "الدولة والسلطات العمومية قد أولت اهمية لهذا القطاع بتركيز الجهود على مجال الاستثمار السياحي" من خلال اطلاق مشاريع سياحية جديدة ( 1.800 مشروع معتمد منها أكثر من 500 مشروع في طور الانجاز على الصعيد الوطني و197 مشروع بولاية الجزائر وحدها).

أضاف الوزير أن "هذه المشاريع من شأنها ضمان أزيد من 200.000 سرير جديد منها 39.000 لولاية الجزائر العاصمة و50.000 منصب عمل مباشر منها 18.000 لولاية الجزائر في مختلف الخدمات المرتبطة بالسياحة".

كما اشار الوزير الى أنه في اطار تعزيز وعصرنة طاقات استقبال الهياكل الموجودة والتابعة للمجمع "فإنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار (قروض بنكية) لعصرنة 66 وحدة فندقية عبر التراب الوطني".

وأوضح مرموري بأن قطاع السياحة يساهم "بنسبة 2 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وهي نسبة تبقى جد ضئيلة بالنظر للإمكانات التي يزخر بها القطاع " كما قال مضيفا بأنه "من بين الاهداف الرئيسية التي يتعين تحقيقها في سياق تجسيد المخطط التوجيهي هوبلوغ نسبة 4 الى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".

ومن جهته، صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي الذي حضر حفل التوقيع على الاتفاقية أن "مسؤولية قطاعنا تكمن في ضمان تكوين اواي لتأهيل المورد البشري الضروري للتنمية الاقتصادية بل وأيضا التكفل بالتكوين المتواصل للعمال المستخدمين من أجل تحيين كفاءاتهم وتحسين أداءاهم ".

واوضح الوزير بأن هذا الاتفاقية تأتي تطبيقا للاتفاقية الاطار حول تطوير المؤهلات المهنية وتعزيز الكفاءات الضرورية لإنجاز البرنامج التنموي الخماسي 2015-2019. واعتبر مباركي ان الشراكة مع قطاع السياحة والصناعة التقليدية تشكل "خطوة هامة" في استراتيجية وزارته التي أضحت الضمان لتحسين نوعية التكوين كونها تتيح التكييف المستمر للتكوين مع الحاجيات في المؤهلات وتدمج المؤسسة في مسار تكوين انطلاقا من التعبير عن الحاجيات الى غاية الادماج المهني للمتكونين".

وذكر بهذه المناسبة بأن قطاعه يتوفر على 169 مؤسسة تقدم تكوينات في مهن السياحة والفندقة تتوزع عبر 32 ولاية منها 6 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني تقع ببوسعادة (ولاية المسيلة) والطارف والكرمة (ولاية بومرداس) وتلمسان وتمنراست وكذا في واقنون (ولاية تيزي وزو).

وأوضح الوزير بأنه يتم سنويا تكوين 53.000 شابا عبر مختلف أنماط التكوين (الاقامي والتمهين والدروس المسائية) من بينهم 40.000 في فرع الفندقة السياحية في الانماط التكوينية الثلاث و13.000 متكون في فرع الصناعة التقليدية.

وأوضح الوزير انه تقرر للدخول المقرر في سبتمبر 2017 عرض تكوين في 1.907 شعبة (حوالي 47.000 منصب بيداغوجي ) منها 1.092 في فرع الفندقة السياحية وكذا 814 في فرع الصناعة التقليدية.