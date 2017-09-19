الطبعة الثانية من صالون التكوين والمهن المستقبلية بالصنوبر البحري بدءا من 27 سبتمبر

يحتضن قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة الطبعة الثانية من الصالون الوطني للتكوين والمهن المستقبلية (SAFEM) بداية من 27 إلى 30 سبتمبر .

وتنعقد هذه الدورة التي تنظمها شركة سانفلور للاتصال(Sunflower Communication) تحت شعار "التكوين،التوظيف، المستقبل"، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة ومعهد متخصص في مختلف انواع التكوين، كما يركز هذا الصالون حسب محافظ الصالون أحمد حنيش على التخصصات التي تتماشى مع الاحتياجات الجديدة للسوق، والعمالة في المناخ الاقتصادي الجديد.

كما تتضمن هذه التظاهرة حسب أفاد به محافظ الصالون أحمد حنيش مؤتمرات ومناقشات حول مواضيع التكوين والشغل، مسلطا الضوء على ضرورة التكوين داعيا في هذا السياق الشباب الى الانضمام الى دورات التكوينية التي من شأنها المساهمة بدور فعال في التنمية الاقتصادية في مختلف قطاعات النشاط.

وأضاف حنيش أن الطبعة الثانية تلزم المؤسسات والمعاهد المشاركة بفتح ورشات عمل تكوينية أمام الزوار من الشباب لتضعهم في ، أمام أنشطة ملموسة تسهل عليهم اختيار التخصص .