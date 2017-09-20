مقتل 224 شخصا في زلزال عنيف ضرب وسط المكسيك

لقي 224 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الزلزال العنيف الذي ضرب وسط المكسيك أمس الثلاثاء بينهم 21 طفلا على الأقل قضوا في انهيار مدرستهم بالعاصمة وفق ما أعلنت الحكومة المكسيكية هذا الأربعاء.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية ميغيل أنخيل أوسوريو في تصريح لشبكة (تيليفيسا) التلفزيونية إن "حوالى 117 شخصا قتلوا بمدينة مكسيكو و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 بولاية مكسيكو وشخص واحد في غيريرو".

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 150 شخصا، ومن بين القتلى ما لا يقل عن 21 طفلا قضوا في انهيار مدرستهم بمكسيكو فيما تتواصل عمليات البحث عن حوالى ثلاثين أخرين اعتبروا في عداد المفقودين.

وحدد مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 13,14 (18,14 ت غ) وبلغت شدته 7.1 على مقياس ريختر بحدود ولاية بويبلا وموريلوس (وسط) على عمق 51 كلم بحسب المركز الجيولوجي الأمريكي.

وضرب الزلزال هذه المدينة الكبرى مثيرا الذعر بين سكانها البالغ عددهم عشرين مليونا وذلك بعد أيام قليلة على زلزال بقوة 8,2 درجات ضرب جنوب البلاد في مطلع شتنبر الجاري موقعا حوالى مائة قتيل.