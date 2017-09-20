النفط يتراجع من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع انتظار اجتماع أوبك

انخفضت أسعار عقود النفط أمس الثلاثاء متراجعة عن أعلى مستوياتها في حوالي خمسة أشهر قبل اجتماع بين منتجين رئيسيين لمناقشة تمديد محتمل لتخفيضات في إمدادات الخام ،لكن السوق تبقى متفائلة قبل

الاجتماع الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة لمناقشة احتمالات تمديد إتفاقهما لخفض الامدادات.

قال العراق ثاني أكبر منتج في أوبك إن المنظمة تناقش بضعة خيارات لاتفاق الإمدادات بما في ذلك تمديده إلى ما بعد مارس المقبل والمزيد من الخفض في الإنتاج.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 34 سنتا لتبلغ عند التسوية 55,14 دولار للبرميلي لكنها تبقى غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر البالغ 55,99 دولار.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا إلى 49,48 دولار للبرميل.