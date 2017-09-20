تراجع ملحوظ للعجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017

وصل العجز التجاري للجزائر 7,32 مليار دولار خلال الثمانية (8) أشهر الأولى من عام 2017 مقابل عجز قدره 12,32 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 مسجلا انخفاض بنسبة 40,12%حسبما أفادت به الجمارك.

وارتفعت الصادرات بشكل حاد لتصل إلى 23,51 مليار دولار مقابل 19,41 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 (+ 21,12%)وفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.

وانخفضت الواردات قليلا إلى 30,84 مليار دولار مقابل 31,65 مليار دولار (- 2,56%).

أما بالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فلحقت إلى 76% مقابل 61% في نفس الفترة من العام السابق.