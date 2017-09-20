تمديد ساعات عمل القضاة رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية إلى غاية التاسعة ليلا

أعلنت وزارة العدل, هذا الأربعاء, عن تمديد ساعات عمل القضاة رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية على مستوى مقرات البلديات, إلى غاية التاسعة ليلا وذلك بدءا من اليوم-الأربعاء- حتى يوم الجمعة المقبل, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر, أن عملية تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل, "ستتواصل على مستوى مقرات البلديات إلى غاية التاسعة ليلا أيام الأربعاء والخميس والجمعة", على أن تستمر العملية إلى غاية "منتصف الليل من يوم السبت المقبل الموافق لـ23 سبتمبر وهو آخر أجل مقرر قانونا".

وأشارت الوزارة, إلى أن استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تقدم مرفقة ببطاقة معلوماتية, إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية, أما بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية فتقدم إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية لبلدية مقر الولاية.