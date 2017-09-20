إنطلاق أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية -الروسية

إنطلقت هذا الاربعاء أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الروسية برئاسة كل من وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير الطاقة الروسي ألكسندر نفاك.

ووصف وزير المالية عبد الرحمان راوية هذ اللقاء بـ"الهام جدا" و أكد إستعداد الجزائر لتطوير و تعزيز و تفعيل هذه "الشراكة المبنية على المصالح المتبادلة في مجال الصناعة و المناجم".

من جهته إعتبر وزير الطاقة الروسي أشغال الدورة "خطوة جديدة في مجال التعاون بين البلدين".

و أضاف ألكسندر نفاك " إن الجزائرتعد بالنسبة لروسيا شريكا إسترتيجيا له مزايا الإقتصاد الكلي" منوها بنوعية التبادلات التجارية بين الجزائر و روسيا و التي "سجلت إرتفاعا في السنة الجارية مقارنة بالسنتين الماضيتين".

كما أعرب وزير الطاقة الروسي عن رغبة البلدين في الإرتقاء بالتعاون و كذا توسيعه.

هذا وبلغ حجم المبادلات الجزائرية الروسية سنة 2016 ما قيمته 4 ملايير دولار و قد إرتفع هذا الرقم بنسبة 30 بالمائة خلال هذه السنة.

المصدر :الإذاعة الجزائرية