حجز ثلاثة قناطير من الكيف قرب الشريط الحدودي الغربي للوطن

تمكنت مصالح الدرك الوطني ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء من حجز نحو ثلاثة قناطير من مادة الكيف المعالج قادمة من المغرب في عمليتين متفرقتين بالقرب من الشريط الحدودي الغربي ،حسبما علم بوهران لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وقد تم ضبط هذه الكمية من المخدرات بالقرب من الحدود الغربية للوطن في منطقتين مختلفتين تابعتين إقليميا لبلدية مغنية (تلمسان) وذلك من قبل فرق حرس الحدود أثناء تأديتها لدوريات تأمين ومراقبة الإقليم، وفق ما أشار إليه نفس المصدر.

وأضاف في هذا الصدد أن العملية الأولى سمحت بضبط 104 كلغ محملة على عدد من الدواب بينما تقدر شحنة العملية الثانية بنحو 196 كلغ كانت محملة هي الأخرى على ظهر الدواب.

يذكر أن مصالح الدرك الوطني بتلمسان قد فتحت تحقيقا حول ملابسات هذه القضية.

المصدر:واج