الوزير الأول أحمد أويحيى يجري محادثات مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

أجرى الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الأربعاء بالجزائر محادثات مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك هذا الأخير الذي ترأس وفد بلاده المشارك في أشغال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و التقني حسبما علم في بيان للوزارة الأولى .

و قد كان اللقاء فرصة للطرفين لبحث علاقات التعاون الثنائي و آفاق تطويرها على ضوء نتائج أشغال اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الروسية الذي اختتمت اليوم الأربعاء يضيف نفس المصدر.

اللقاء جرى بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي ترأس اشغال دورة اللجنة المختلطة الجزائرية الروسية مناصفة مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك.

للتذكير كان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد رافع خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الروسية على ضرورة تعزيز و توسيع التعاون بين البلدين إلى قطاعات أخرى بهدف دعم و تقوية شراكتهما الإستراتيجية.

من جهته شدد وزير الطاقة الروسي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في القطاع الصناعي ما يسمح للجزائر بالاستفادة من الخبرة و التجربة الروسية في هذا المجال.

يذكر أن الجزائر و روسيا وقعتا على اتفاق الشراكة الإستراتيجية في موسكو وذلك في أفريل 2001 .