إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

سلم هذا الأربعاء الإرهابي المسمى "س. مراد" نفسه للسلطات العسكرية بأدرار وبحوزته سلاح و ذخيرة، حسبما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم ظهر اليوم الأربعاء الإرهابي المسمى "س. مراد" نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة".

وتؤكد هذه النتائج من جديد -يضيف نفس البيان- "على نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا".

المصدر/واج