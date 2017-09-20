الوزير الأول الروسي ديمتري مدفيدف يزور الجزائر يوم 10 أكتوبر المقبل

سيقوم الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف بزيارة الى الجزائر يوم 10 أكتوبر المقبل حسبما أفاد به هذا الأربعاء وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك.

وخلال ندوة صحفية نشطت في ختام أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الروسية أوضح الوزيران أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون جديدة بين البلدين وذلك خلال الزيارة المرتقبة للوزير الأول الروسي ديميتري مدفيدف الى الجزائر .

و قال نوفاك أن هذه الزيارة ستتوج بالتوقيع على ثمانية (8) اتفاقيات.

من جهته عبر راوية عن ارتياح الجانب الجزائري لتطور علاقات التعاون بين البلدين.

وفي هذا السياق , شدد راوية على ضرورة تنويع الشراكة " رابح- رابح" بين الجزائر وروسيا مع إشراك مختلف المتعاملين وهذا في إطار تجسيد وتعزيز العلاقات الثنائية.

فضلا عن ذلك أكد وزير المالية استعداد الجانب الجزائري لرفع كل المعوقات من أجل تسهيل دخول و نشاط المؤسسات الروسية بالجزائر.

ومن جانبه, ثمن الوزير الروسي للطاقة راهن العلاقات الجزائرية- الروسية مشيرا إلى أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في توفير الشروط الملائمة للمؤسسات من كلا البلدين من اجل للمساهمة في ترقية الاستثمارات البينية وليس فقط تنمية حجم المبادلات التجارية . كما كشف أيضا عن اقتراح الجانب الروسي للجانب الجزائري التوقيع على مشروع اتفاق على المدى الطويل لمدة 3 سنوات من اجل دعم و تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.