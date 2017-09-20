الانتخابات المحلية: 691.727 مسجل جديد في القوائم الانتخابية

سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017ي ما يقارب 691.727 مسجلا جديدا حسبما أكده اليوم الأربعاء المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم لخضر عمارة.

وأبرز المصدر خلال ندوة صحفية أن "عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي امتدت من 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر تضمنت 691.727 مسجلا جديدا منهم 49.170 بلغوا سن الـ 18 و 210.579 مسجلا غيروا مقر سكناهم بالإضافة إلى 412.774 بلغوا السن القانونية ولم يسبق لهم التسجيل".

وأكد المتحدث أن العملية مكنت من شطب 360.291 شخصا منهم 63.725 متوفي و 118.031 ممن سجلوا أنفسهم في العديد من البلديات إضافة إلى 173.186 فردا غيروا مقر سكناهم و 1.278 مسجلا فقدوا صفة الناخب.

وأبرز السيد عمارة أنه سيتم التعرف على القوائم النهائية يوم 6 أكتوبر أي بعد انقضاء آجال الطعون الإدارية والقضائية.

أما فما يتعلق بالترشيحات كشف المسؤول أنه تم سحب 20.000 ملف ترشح من طرف 57 حزب سياسي و 3 تحالفات وكذا القوائم الحرة.

ويرتقب حسب السيد عمارة توفير 11.000 مركز انتخاب و 52.734 مكتب انتخاب خلال هذه الانتخابات مؤكدا أنه تم تقديم اقتراحات "لرفع هذا العدد حتى لا يتجاوز عدد الناخبين 500 في المكتب الواحد وضمان عملية انتخابية سلسة".

وأوضح المسؤول أنه حتى وإن لم يتحقق هذا الهدف خلال الانتخابات المحلية فإن السلطات العمومية تعمل على بلوغ هذا المعدل بمناسبة المشاورات الانتخابية المقبلة مؤكدا انه قد يتم استخدام بعض المنشآت الجوارية حتى الخارجة عن قطاع التربية كمراكز انتخابية خلال الانتخابات القادمة.